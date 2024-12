Quotidiano.net - Persone incappucciate nella villa di Berlusconi: arriva la polizia

Roma, 2 dicembre 2024 – Sagome scure nei video di sorveglianza hanno fatto scattare l’allarme. Oggi pomeriggio qualcuno si è introdottoproprietà delladeisull’Appia Antica, a Roma. I vigilantes hanno notato nei filmatiincappucciante all’interno del comprensorio e hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto èta la. Si ipotizza un tentato furto: i presunti ladri sarebbero entrati da unvicina. ANSA Lain questione – 1.250 metri quadrati e per altri 1.194 di esterni (fonte QuiFinanza) – èGrande, acquistata da Silvionel 2001 per oltre 3 milioni di euro, e data allora in comodato d’uso al regista ed ex senatore Franco Zeffirelli, suo amico. Alla morte di Zeffirelli,la ristrutturò e a partire dal 2021 ne fece la sua residenza e il quartier generale di Forza Italia.