Marvel's Spider-Man ha generato entrate stellari per PlayStation

Un dirigente di Sonyha rivelato legenerate da-Man e si tratta di numeri imponenti: si parla infatti diper ben 3,8 miliardi di dollari.Come leggiamo su Tech4Gamers, il gioco con protagonista l’Uomo Ragno ha venduto più di 20 milioni di copie nel primo anno e ben 33 nel suo intero ciclo vitale, ponendosi di conseguenza come un successo a dir poco straordinario per Sony e Marvel.Fino ad ora però non erano mai state rivelate legenerate da-Man, mancanza questa che parrebbe essere stata risolta proprio in queste ore da Kevin Kimbal, dirigente che si è occupato in prima persona del marketing del gioco nel corso del 2018.Comunque precisiamo che Kimbal non ha specificato se questeenormi riguardano esclusivamente le vendite del titolo oppure se includono anche le vendite accessorie, riguardanti nello specifico i bundle con PS4, i fumetti legati al titolo di Insomniac Games, i DLC ed anche il merchandise collegato.