Bergamonews.it - In arrivo la “burrasca all’Immacolata”: calo termico e neve a bassa quota

Bergamo. Un weekend dell’Immacolata dal “sapore invernale”. Così il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara annuncia l’abmento delle temperature e le probabili nevicate ache potrebbero interessare anche la Bergamasca nel prossimo fine settimana (7-8 dicembre).“Aumentano le probabilità di assistere a una discesa massiccia di aria di estrazione artica su gran parte dell’Europa – avverte Ferrara -. La colata artica andrà ad alimentare una circolazione ciclonica fredda nel cuore del Vecchio Continente il cui raggio d’azione dovrebbe coinvolgere anche l’Italia”.“Contestualmente l’aria fredda dovrebbe dilagare lungo lo Stivale da Nord a Sud soprattutto nel corso dell’Immacolata, con generale deciso– continua l’esperto -. Come sovente accade in queste dinamiche con correnti settentrionali, le precipitazioni dovrebbero riguardare soprattutto il Centrosud conanche a quote basse, ma ad oggi non possiamo ancora escludere un coinvolgimento pure del Nord Italia”.