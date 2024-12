Bove in terapia intensiva dopo malore | Esclusi danni acuti

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Edoardoinall’ospedale Careggi di Firenzeilaccusato nel match Fiorentina-Inter. Il 22enne centrocampista viola è sedato in attesa di nuovi esami: i primi accertamenti escludonoa livello neurologico e cardiologico. E’ abbastanza per un primo sospiro di sollievoil dramma vissuto allo stadio Franchi verso le 18.20 di domenica 1 dicembre., come mostrano le immagini, si allaccia le scarpe e si rialza. Compie pochi passi prima di crollare al suolo a pochi metri dalla panchina dell’Inter. Dumfries, il più vicino al centrocampista viola, si accorge per primo della gravità della situazione e invoca l’intervento dei soccorsi. Cataldi si getta sul compagno di squadra e gira la testa diper evitare rischi di soffocamento: è un primo intervento a cui seguono i soccorsi dei sanitari.