Baba Vanga previsioni apocalittiche per il 2025 | Succederà in Europa

Leggi su Caffeinamagazine.it

La vita sulla Terra sarebbe in grave pericolo. È quanto rivelano le profezie di, la celebre veggente macedone scomparsa nel 1996., nel corso degli ultimi anni, ha raccolto intorno a sé sempre più adepti. L’interesse intorno a lei è cresciuto progressivamente quando, sembra, alcune suesi sono realizzate. Nello specifico la veggente cieca avrebbe predetto la disgregazione dell’Unione Sovietica, il disastro di ?ernobyl’, la data della morte di Stalin.>> Incidente in autostrada, auto travolta e schiacciata da due mezzi pesantiL’affondamento del sottomarino russo Kursk, gli attacchi dell’11 settembre, il Terremoto e maremoto dell’Oceano Indiano del 2004 e la vittoria dello scacchista bulgaro Topalov al torneo mondiale di scacchi. Tuttavia, le persone che le erano vicine dissero che non aveva mai profetizzato sul Kursk o su altre profezie circolanti su internet.