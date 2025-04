La Tigre e il Dragone | Prime Video Rielabora il Classico con una Serie TV!

Prime Video sta sviluppando una Serie TV basata su "La Tigre e il Dragone", il capolavoro wuxia diretto da Ang Lee. Ma attenzione, non si tratta di un semplice remake del film del 2000. Un Nuovo Inizio: Alla Scoperta della "Crane-Iron Series"La Serie attingerà direttamente dalla saga letteraria originale di Wang Dulu, la "Crane-Iron Series", offrendo una prospettiva inedita sulla storia che conosciamo. Preparati a un viaggio più profondo nel mondo di Li Mu Bai e Yu Shu Lien. Dietro le Quinte: Un Team Creativo d'EccezioneIl progetto vanta un team creativo di alto livello, con Jason Ning ("Lucifer", "Mrs. Davis", "The Expanse") alla scrittura e Ronald D. Moore ("Star Trek", "Battlestar Galactica") come produttore esecutivo. Sarà lui a guidare anche la Serie "God of War" di Prime Video.

