Dazi Usa l' Ue crede nei negoziati | arriva lo stop di 90 giorni alle contromisure

Dazi da parte di Donald Trump, anche l'Ue decide di rimandare l'entrata in vigore delle sue contromisure. La decisione arriva con altrettanta sorpresa e contempla uno stop sempre di 90 giorni. "Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. In attesa di ultimare l'adozione delle contromisure dell'Ue che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni", annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che però avverte: "Se i negoziati non saranno soddisfacenti, entreranno in vigore le nostre contromisure. Continuano i lavori preparatori per ulteriori contromisure. Come ho già detto, tutte le opzioni restano sul tavolo". Intanto si continua a negoziare: tra il commissario Maros Sefcovic e il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick c'è stata un'altra telefonata. Iltempo.it - Dazi Usa, l'Ue crede nei negoziati: arriva lo stop di 90 giorni alle contromisure Leggi su Iltempo.it Dopo la sospensione a sorpresa deida parte di Donald Trump, anche l'Ue decide di rimandare l'entrata in vigore delle sue. La decisionecon altrettanta sorpresa e contempla unosempre di 90. "Vogliamo dare una possibilità ai. In attesa di ultimare l'adozione delledell'Ue che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90", annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che però avverte: "Se inon saranno soddisfacenti, entreranno in vigore le nostre. Continuano i lavori preparatori per ulteriori. Come ho già detto, tutte le opzioni restano sul tavolo". Intanto si continua a negoziare: tra il commissario Maros Sefcovic e il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick c'è stata un'altra telefonata.

