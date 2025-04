Anconatoday.it - Le celebrazioni per i 173 anni della Polizia di Stato: un anno di impegno tra "Codice Rosso", contrasto alla criminalità minorile e frodi online

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Il Palazzetto dello Sport Palacasali ha fatto da cornicesolenne cerimonia per il 173°versariofondazionedi, un’occasione per tracciare il bilancio di undi intensa attività nella provincia e per riflettere su temi cruciali come la violenza di.