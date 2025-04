Cade elicottero a New York | 6 morti

elicottero è precipitato nel fiume Hudson a New York. L'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street, vicino a Houston Street e all'Holland Tunnel, nell'area di Lower Manhattan. Sei i morti, tra cui un bambino di 10 anni, secondo l'Associated Press. Tutti trasportati in ospedale nel New Jersey, Stato confinante con quello di New York Testimoni hanno visto l'elicottero fermarsi all'improvviso nei cieli e "spezzarsi in due", Cadere e affondare: "Un rotore si è separato dal velivolo". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.35 Unè precipitato nel fiume Hudson a New. L'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street, vicino a Houston Street e all'Holland Tunnel, nell'area di Lower Manhattan. Sei i, tra cui un bambino di 10 anni, secondo l'Associated Press. Tutti trasportati in ospedale nel New Jersey, Stato confinante con quello di NewTestimoni hanno visto l'fermarsi all'improvviso nei cieli e "spezzarsi in due",re e affondare: "Un rotore si è separato dal velivolo".

