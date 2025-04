Internews24.com - Inter e il sogno triplete: «E’ quel genere di favola che viene raccontata…»

il è un realizzabile? I nerazzurri non ne vogliono sapere di fermarsi

Repubblica si sofferma sul per l' di Simone Inzaghi, che vede i nerazzurri giocare su tre tavoli.

LA SITUAZIONE – «I nerazzurri sono primi in campionato, +3 sul Napoli a 7 giornate dalla fine. Giocheranno in casa il ritorno della semifinale di Coppa Italia col Milan, in uno stadio per quattro quinti nerazzurro»

MONACO – «E dopo la vittoria 2-1 sul Bayern Monaco all'Allianz Arena, dove in Champions nessun avversario vinceva da quattro anni, «corriamo per tre trofei, anzi quattro col Mondiale per club» detto dall'allenatore ista dopo la vittoria degli ottavi a Rotterdam suona sempre meno come una battuta. Ci credono lui e i giocatori. Soprattutto i veterani di Istanbul, che la coppa dalle grandi orecchie l'hanno vista a un metro.