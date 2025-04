Dazi Trump | Ue intelligente a evitare misure di ritorsione con Cina troveremo accordo

intelligente" nel tenere sospesi i Dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump. "Sono stati molto intelligenti, erano pronti ad annunciare la ritorsione e poi hanno sentito quello che abbiamo fatto alla Cina e gli altri, ma .L'articolo Dazi, Trump: “Ue intelligente a evitare misure di ritorsione, con Cina troveremo accordo” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così viCina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – L'Unione Europea è stata "molto dura" ma anche "molto" nel tenere sospesi idicontro gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente americano, Donald. "Sono stati molto intelligenti, erano pronti ad annunciare lae poi hanno sentito quello che abbiamo fatto allae gli altri, ma .L'articolo: “Uedi, con” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vi”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Dazi, Trump: "Ue intelligente a evitare misure di ritorsione, con Cina troveremo accordo". Dazi Usa alla Cina in totale al 145%. Trump: «Tratteremo con la Ue come un unico blocco». Dazi, Trump decide per un a tregua di 90 giorni. Non a Pechino. Trump adesso apre alla Cina, 'raggiungeremo un accordo'. 'La Ue? E' stata molto intelligente'. Dazi, Trump: 'Ue intelligente a evitare misure di ritorsione, con Cina troveremo accordo'. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump: "Ue intelligente a evitare misure di ritorsione, con Cina troveremo accordo" - "L'Ue è stata intelligente ad evitare misure di ritorsione" sui dazi. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che tratterà con l'Unione Europea per i dazi come un blocco unico e no ... (msn.com)

Trump: "Sui dazi tratteremo con l'Ue come un unico blocco" - Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato come approccerà il negoziato con gli Stati membri: la nuova prospettiva per Giorgia Meloni ... (today.it)

I dazi di Trump metteranno in crisi anche l’intelligenza artificiale? - I dazi al 145% proposti da Trump colpirebbero chip e componenti essenziali per l’AI. Rischio crisi per innovazione e ricerca USA. (techprincess.it)