Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula | Scusatemi per atroce delitto

Mark Samson, l'assassino reo confesso di Ilaria Sula, ha scritto e inviato dal carcere una lettera di scuse ai genitori della giovane vittima. La lettera è stata mostrata in esclusiva questa sera al Tg1. "Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni – si legge nella lettera – Ogni giorno penso all'atroce delitto".

