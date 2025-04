Entra nel negozio e tenta di rubare profumi dagli scaffali Bloccato dalla polizia

Lecceprima.it - Entra nel negozio e tenta di rubare profumi dagli scaffali. Bloccato dalla polizia Leggi su Lecceprima.it NARDO’ – Momenti di tensione in serata in via XXV Luglio a Nardò, all’interno del punto vendita di “Acqua&Sapone” che si trova all’angolo con via Torino. Intorno alle 20 sul posto sono arrivate di gran carriera due pattuglie del Reparto prevenzione crimine di rinforzo presso il commissariato.

