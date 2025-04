Napoli Fiven crea Duolly | l?intelligenza artificiale comincia a dialogare

Duolly, la nuova piattaforma presentata dall?azienda napoletana Fiven,. Ilmattino.it - Napoli, Fiven crea Duolly: l?intelligenza artificiale comincia a dialogare Leggi su Ilmattino.it Non serve più cercare, basta chiedere. È questa l?idea semplice ? e dirompente ? che muove, la nuova piattaforma presentata dall?azienda napoletana,.

Da Fiven arriva Duolly, Ia 'Plug & Play' che reinventa il modo di vivere gli applicativi digitali - Presentato oggi in anteprima da Fiven, realtà italiana specializzata in Ai, Duolly è la applicazione Plug & Play che trasforma portali, eCommerce, intranet e piattaforme digitali in vere interfacce co ... (adnkronos.com)

Fiven lancia Duolly, l’intelligenza artificiale per migliorare gli applicativi digitali delle aziende - Uno strumento rivoluzionario che trasforma la navigazione online in conversazione, semplificando l’interazione con siti e piattaforme. A buon motivo quella iniziata con il lancio di ChatGPT ... (panorama.it)

Fiven lancia Duolly: l’AI Plug & Play che trasforma qualsiasi applicativo digitale in un GPT - Si chiama Duolly e promette di cambiare per sempre il nostro modo di interagire con qualunque applicativo digitale. Presentato oggi in anteprima da Fiven, realtà italiana specializzata in Ai ... (affaritaliani.it)