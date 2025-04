Europa League Bodo Glimt-Lazio 2-0 | doppietta di Saltnes

Lazio esce sconfitta 2-0 dal Bodo Glimt in Norvegia, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Kjetil Knutsen, più abituata dei biancocelesti al freddo norvegese e al campo sintetico, ha avuto la meglio nel gelo di Bodo, grazie alla doppietta di Saltnes nella ripresa.

