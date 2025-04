Arbitro Cagliari Juve Primavera | designato il fischietto del match Chi dirige la sfida dei bianconeri di Magnanelli

La Juve Primavera è reduce dalla vittoria importantissima per 3-2 a Vinovo contro l'Atalanta ed ora si appresta ad affrontare il Cagliari, fresco di vittoria della Coppa Italia.Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso note le designazioni del match. Sarà il fischietto dell'Arbitro Marco Di Loreto di Terni a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Ionut eusebiu Nechita di Lecco e Gianluca Li Vigni di Seregno.

