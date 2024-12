Sport.quotidiano.net - Duello Il Sasso cerca l’impresa in casa Tau

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Nicola BaldiniMARCONI Le due sconfitte consecutive (prima volta in stagione) rimediate contro Forlì e United Riccione non possono certo cancellare quanto di buono fatto sin qui dalMarconi di Ivan Pedrelli. Pur essendo neopromosso dall’Eccellenza, il team gialloblù ha dimostrato sin da subito di essersi ambientato molto bene in questa nuova e prestigiosa categoria e, a testimonianza di ciò, vi sono i 19 punti raccolti che valgono l’ottimo settimo posto. E’ chiaro che, risultati alla mano, in queste settimane si è verificata una piccola flessione, come palesato dal misero punto raccolto nelle ultime tre partite. Ma se il pareggio interno con l’Imolese non è un risultato da buttare così come si poteva mettere in preventivo di perdere a Forlì (peraltro restando in partita fino all’ultimo), ecco che la sconfitta interna di sette giorni fa contro il modesto United Riccione può effettivamente rappresentare un campanello d’allarme.