Annullati i concerti di Trieste 345 gennaio 2025 di Claudio Baglioni

Trasmettiamo la nota informativa diffusa dal management die via social dallo stesso artista, che segue il rinvio del tour comunicato nei giorni scorsi.NOTA INFORMATIVA: In merito al posticipo della partenza del tour “PIANO DI VOLO SOLOtris” di, si comunica quanto segue.Per motivi di programmazione di calendario e di produzione, per alcuni deiinizialmente previsti nel 2024 fino all’11non è stato possibile pianificare una nuova data di recupero e per gli stessi motivi si rende necessario annullare alcune delle date del.Fra le date annullate parte del tour ci sono anche i treprevisti al Teatro Rossetti dii prossimi 3, 4 e 5.Per chi avesse acquistato i biglietti per le date annullate sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il giorno 24 dicembre 2024, attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.