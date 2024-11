Liberoquotidiano.it - Ucraina: Zelensky, 'guerra finirebbe se territorio non occupato entrasse nella Nato'

Kiev, 30 nov. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha suggerito che le zone dell'sotto il suo controllo dovrebbero essere poste "sotto l'ombrello della" per cercare di porre fine alla "fase calda" della. In un'intervista rilasciata a Sky News, il capo dello Stato ha affermato che accetterebbe l'adesione alladel soloattualmente controllato da Kiev, ma solo se l'adesione all'Alleanza fosse prima offerta all'intera, entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A quel punto, Kiev potrebbe tentare di negoziare la restituzione delattualmente sotto il controllo russo "in modo diplomatico", ha spiegato. Ma il suggerimento è altamente teorico, ha sottolineato, dal momento che nessuno ha ancora fatto un'offerta del genere.