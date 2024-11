Ilrestodelcarlino.it - ‘Sport per tutti’ assegnerà fondi a 116 nuclei familiari

Si chiamaper, ed è il progetto con il quale il comunea 116di San Benedetto per spronare i ragazzi della riviera a svolgere attività sportiva. Infatti è stata pubblicata ieri la graduatoria degli aventi diritto e i contributi vanno da un minimo di 45 a un massimo di 500 euro per famiglia, in base alla composizione del nucleo e al valore Isee. "L’impostazione di questo progetto, sul quale abbiamo lavorato alacremente, è semplice: aprire le porte dello sport alla più ampia platea possibile di giovani – spiega l’assessora allo sport Cinzia Campanelli – L’obiettivo è quello di cercare di dare la possibilità a più famiglie di stimolare i figli alla pratica sportiva, sin dalla tenera età. Lo sport è disciplina e gioco, espressione di sé e fantasia, capacità di riprendersi dagli errori e di farsi nuove amicizie: tutte componenti che favoriscono una crescita sana dei giovani sia dal punto di vista fisico che umano, temprando il carattere e permettendo loro di affrontare al meglio le sfide della vita.