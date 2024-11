Gaeta.it - Sciopero in Italia: Proteste in corso per le condizioni nelle scuole e nei trasporti pubblici

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, 29 novembre, l’si trova a fronteggiare un venerdì diche coinvolge anche la Capitale. Non solo il trasporto pubblico è colpito, ma anche il settore scolastico e della ricerca è in. Famiglie, studenti e lavoratori si trovano a dover affrontare notevoli disagi a causa delle manifestazioni in, che interessano asili nido,dell’infanzia e istituti superiori.Le motivazioni dietro loLa Flc Cgil ha chiarito le ragioni che hanno portato a proclamare lo. Secondo il sindacato, lelavorative nei settori scuola e ricerca sono peggiorate a causa delle decisioni governative della squadra di Giorgia Meloni. I rappresentanti del sindacato hanno già evidenziato, in varie assemblee nei luoghi di lavoro, come sia stata più volte sollevata la questione.