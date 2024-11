Quifinanza.it - Mercati cauti in attesa delle banche centrali

Settimana positiva per le principali borse europee, con gli investitori che continuano ad accarezzare l’ipotesi che la Banca centrale europea scenderà in campo in modo deciso, per supportare l’economia. Uno scenario tuttavia “freddato” dal membro del Comitato esecutivo dell’istituto centrale, Isabel Schnabel, che ha invitato alla cautela sulla politica monetaria da portare avanti. Anche Philip Lane, capo economista della BCE, ha detto che la stretta sui tassi non deve durare troppo, altrimenti ci sarà un impatto eccessivo su PIL e Inflazione. Per il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ci sono tutte le ragioni per un taglio dei tassi BCE, a dicembre. L’inflazione in Europa sotto attese non scalda le Borse Ed è proprio l’inflazione che questa settimana è tornata in focus, cresciuta ancora in novembre.