Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 29 novembre 2024

Ultimo giorno della settimane e del mese diper le Borse europee. C’è grande attesa per l’apertura dellae per idellotra Btp e Bund tedeschi. I listini hanno vissuto ieri, giovedì 28, una giornata positiva, chiudendo in crescita. Milano ha concluso a +0,51% a 33.260 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.04 – Il petrolio è in rialzo, Wti a 69,16 dollari (+0,64%)Tendenza al rialzo per il petrolio questa mattina sui mercati internazionali. Il Wti viene scambiato a 69,16 dollari al barile con un progresso dello 0,64% mentre il Brent, con meno oscillazioni, avanza dello 0,08% a 73,34 dollari.7.58 – L’euro è in rialzo sul dollaro, a 1,0577 (+0,24%)L’euro guadagna terreno sul biglietto verde: viene scambiato a 1,0577 dollari, con un progresso dello 0,24%.