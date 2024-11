Lanazione.it - Cascina, Dario Rollo denuncia inefficienze della Sds pisana

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 - La SocietàSalute(SDS), che coordina i servizi socio-sanitari e assistenziali nei comuni aderenti, ha chiuso il bilancio 2023 con un pesante disavanzo di 1 milione e 647mila euro, sommato ai 254mila euro di deficit del 2022. Sulla questione interviene, capogruppo di Valori e Impegno Civico, a seguito di ulteriori trasferimenti di circa 185mila euro deliberati dall’attuale maggioranza del comune dia favore del consorzio. «Il nostro comune - spiega - contribuisce con il 19% delle quote del consorzio, trasferendo circa 2,4 milioni di euro l’anno. Tuttavia, i dati di bilancio mostrano un problema strutturale che non può essere ignorato». Secondotra le cause delle perdite non solo mancati pagamenti. "Sebbene i responsabili del Partito Democratico - prosegue -, alla guidaSDS, attribuiscano parte del deficit ai 700mila euro di mancati pagamenti da parteProvincia e del Comune di Pisa, rimangono da giustificare altri 900mila euro".