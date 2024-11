Ilfattoquotidiano.it - Berlinguer, Montanari, Baldino e Senaldi ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 30 novembre su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Nuova puntata del talk di approfondimento di“Accordi&Disaccordi”, per raccontare l’attualità del nostro Paese e le intricate vicende internazionali. Sabato 30alle 21:30 il conduttoreospita Bianca, giornalista e conduttrice di È sempre carta bianca, e il professor Tomaso, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Interverranno anche il condirettore di Libero, Pietroe Vittoria, vicecapogruppo alla Camera per il M5S.In studio si discuterà dell’eliminazione della figura del Garante, come deciso dall’Assemblea costituente dei 5 Stelle, ma anche del voto risicato a Ursula von der Leyen che ha visto formarsi maggioranze inattese, nocnhé delle “schermaglie” che agitano il governo.Presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreaper analizzare i fatti più importanti della settimana.