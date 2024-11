Metropolitanmagazine.it - Rosè, Snoop Dogg, Pinguini Tattici Nucleari tra gli album in uscita a dicembre 2024

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono tra i protagonisti del panorama musicale alle porte del Natale con i loroin.I principaliinnel mese di– Hello World (6): A distanza di due anni da Fake News, Riccardo Zanotti e soci ritornano con il nuovo, Hello World inil sei. Romantico Ma Muori ed Islanda sono i singoli che hanno anticipato la release del sesto lavoro in studio della band. “Hello World ha dentro di sé tutto, “hello” – ciao – l’azione e “world” la platea, e con Hello World ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplice parole unite c’è tutto quello che serve. Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo.