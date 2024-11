Quifinanza.it - Pensioni 2025, previsti aumenti e uscite anticipate: chi ne ha diritto e quanto si prende

Leggi su Quifinanza.it

Tra le misure più attese dai cittadini quelle previste nella Manovraci sono sicuramente gli interventi che riguardano il sistema delle. Dal prossimo anno, infatti, sonouna serie di interventi che porteranno all’aumento degli assegnistici e all’uscita anticipata di determinate tipologie di lavoratori. Va precisato inoltre che più volte in questi mesi il governo di Giorgia Meloni ha palesato la necessità per la previdenza nazionale di rallentare l’uscita dal lavoro dei dipendenti, inserendo anche dei bonus per la permanenza, ma alcune opzioni restano comunque attive per chi intende smettere di lavorare prima del previsto.GlidelleIniziamo parlando degliper leminime previsto nel Disegno della Legge di Bilancioattualmente al vaglio del Parlamento.