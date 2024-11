Lopinionista.it - Mercato globale del whisky e principali tendenze nel 2025

Il giro d’affari da oltre 89 miliardi di dollari nel 2024 supera per la prima volta il fatturato 2019 (86 miliardi) e conferma la netta ripresa del settore“Mai rimandare il baciare una bella ragazza od aprire una bottiglia di”: questo celebre aforisma attribuito a Ernest Hemingway riassume uno stile di vita caratterizzato da un profondo apprezzamento per i piaceri semplici e autentici. E cosa c’è di più semplice e autentico del? Secondo una recente indagine pubblicata da Statista si stima infatti che nel 2024 ildi questo prodotto raggiungerà il valore totale di 89 miliardi di dollari, segnando per la prima volta un ritorno ai livelli pre-pandemia, superando gli 86 miliardi registrati nel 2019.Secondo le proiezioni, il settore è destinato a crescere fino a 104 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, con un aumento complessivo del 18% e un tasso di crescita annuale composto al 3,2%.