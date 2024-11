Isaechia.it - Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti nella Casa: ecco chi è la prima

ingressidel.Dopo aver attinto a Temptation Island Alfonso Signorini è pronto ad annunciare l’di altri.Basteranno voltia far decollare un programma che sta mietendo risultati a dir poco deludenti puntata dopo puntata? Onde evitare la chiusura anticipata del reality show, la produzione starebbe cercando di mettere in atto alcune mosse, fra cui proprio quella di arruolare al già folto cast altri.Come spoilerato da Davide Maggio poco fa, un’ex Miss Italia sarebbe pronta a varcare la porta rossa del. Si tratta di Zeudi Di Palma, 23enne napoletana, studentessa in Sociologia, già vista in Big show, il programma condotto da Enrico Papi andato in onda su Canale 5 un paio di anni fa.quanto trapelato dal blogger:Una miss per il