Sport.quotidiano.net - DOMENICA A FIRENZE, ore 18. Problema muscolare per Pavard, oggi gli esami. Darmian, Thuram e Mkhitaryan tornano titolari

Si avranno solocertezze sulle condizioni di Benjamin. Il difensore francese è uscito nel finale del primo tempo di Inter-Lipsia per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Ma saranno almeno due le settimane di stop per “Benji“, fuori dai giochi per la trasferta di(ore 18). Spazio quindi confermato per Bisseck, arrembante martedì sera, in un reparto dove restano i dubbi legati ad Acerbi e Frattesi, che proveranno a tornare almeno tra i convocati. Rispetto al match con la Fiorentina plausibile un ritorno in campo dal primo minuti die dicon Lautaro Martinez in attacco. Il capitano, lontano da San Siro, ha dimostrato da tempo di sentire molto di più il feeling con il gol.A.L.M.