Cesenatico accende le luci di Natale e il presepe sulle barche | ecco quando

, 28 novembre 2024 – In riviera è già iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024-2025 deldella Marineria. Lesulla bella e unica rappresentazione della Natività allestitaantiche imbarcazioni dell’Adriatico, siranno al tramonto del 1° dicembre, per illuminare oltre cinquanta statue a grandezza naturale, allestitedella Sezione galleggiante del Museo della Marineria. Siamo alla 38esima rappresentazione di una idea geniale dell’allora presidente degli albergatori di, il compianto Guerrino Gardini, il quale illuminò ledel, con l’obiettivo di avere un’attrazione per i turisti anche d’inverno. Tale idea fu colta dall’artista Tinin Mantegazza, il quale assieme ai colleghi Maurizio Bertoni e Mino Savadori, realizzò sette statue per la prima edizione del 1986.