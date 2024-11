Nerdpool.it - BeyBlade X ha il suo campione italiano

Dopo decine e decine di tornei in giro per tutto lo Stivale, ben 24 blader super competitivi si sono affrontati durante la finale del torneo nazionale diX che si è svolta durante la Milan Games Week & Cartoomics. Alla fine dell’accesa competizione, solo una trottola è rimasta in piedi: quella scagliata dal palermitano Nicola Ferrante (31 anni), che ora può fregiarsi del titolo di. A conquistare il 2° posto Antonio Nenna (24 anni), arrivato a Milano da Formia per aggiudicarsi il titolo, seguito dal trevigiano Luca Buogo (41 anni). E dopo più di duemila anni di storia – esistono dai tempi dei Greci e dei Romani – è così che le trottole continuano a divertire e appassionare sia bambini che adulti, diventando addirittura protagoniste di accese competizioni aperte a tutti.