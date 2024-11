Ilrestodelcarlino.it - Trasporto scolastico, scontro Comune-genitori

Stop ai contributi per ila Longiano. La protesta arriva da un gruppo di: "E’ una scelta che fa discutere. Quest’anno, per la prima volta dopo circa 4-5 anni, ildi Longiano ha deciso di non sovvenzionare più ilper i bambini che frequentano le scuole del proprio territorio. Una scelta che ha colto di sorpresa molte famiglie e ha sollevato interrogativi su una possibile contraddizione rispetto alle politiche regionali. Infatti, mentre la Regione Emilia-Romagna continua a sostenere ilpubblico per gli studenti che si spostano verso scuole in altri territori, ildi Longiano ha scelto di non garantire lo stesso supporto per chi frequenta le scuole locali. Questa decisione, oltre a gravare economicamente sulle famiglie, rischia di ridurre l’attrattiva degli istituti scolastici del territorio, penalizzando i residenti e il futuro del sistema educativo locale".