Ilgiorno.it - Tiziana Morandi, la Mantide della Brianza condannata per calunnia

Leggi su Ilgiorno.it

Roncello (Monza e), 27 Novembre 2024 - Una nuova condanna, questa volta per l'accusa di, per la ", la 48enne di Roncello che è statadal Tribunale di Monza a 16 anni e 5 mesi di reclusione per avere narcotizzato e derubato nove uomini tra i 27 e gli 84 anni e che è in attesa del processo di appello. La gup del Tribunale di Monza Angela Colella le ha inflitto 1 anno e 8 mesi di reclusione nel processo con il rito abbreviato per avere raccontato al dibattimento davanti ai giudici monzesi una versione opposta a quella spiegata in aula da una delle vittime, l'84enne di Roncello che aveva rischiato la vita per le benzodiazepine messe in una camomilla e si era risvegliato in ospedale senza la catenina in oro con i ciondoli che gli erano più cari, l'anello del matrimonio con la moglie morta 10 anni fa, il crocefisso, i ciondoli di quando vinceva le corse ciclistiche e il cuoricinoleva.