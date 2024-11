Pianetamilan.it - Milan-Juventus 2012: Buffon, il gol di Muntari e la domanda di Galliani | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Gianluigiospite a 'Che tempo che fa' con la moglie Ilaria D'Amico: per l'occasione, è tornato sul famosodelGianluigie la moglie Ilaria D'Amico sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: guarda un estratto della puntata in cui l'ex portiere di Parma, Juve, PSG e Nazionale Italiana è tornato a parlare del famoso gol non convalidato a Sulleyin un1-1 del 25 febbraio