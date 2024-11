Ilgiorno.it - Formula 1 a Monza, il Gp fino al 2031 per 27 milioni all’anno. Contratto pronto ma da firmare

, 27 novembre 2024 -1 ail rinnovo del: il Gran premio d'Italia confermato sul circuito diper altri sei anni, dal 2026 al, a circa 27di dollari all'anno, "da assoggettare annualmente a incremento nella misura del 2%". "Ieri sera abbiamo sistemato alcuni dettagli del, credo che abbiamo risolto tutti i problemi, dovremmo essere pronti alla firma", conferma il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, da mesi al lavoro per garantire un futuro al Gp d'Italia oltre la scadenza dell'attuale accordo nel 2025. Certo è che sarà necessario avere la garanzia delle autorizzazioni per procedere ai nuovi lavori in autodromo, ovvero la copertura della palazzina dei box e l'ampliamento del Paddock Club, l'area vip riservata agli ospiti di Liberty Media eOne.