Amica.it - Chanel chiama Wim Wenders e Tilda Swinton per lanciare la prossima sfilata

Il comunicato stampa è arrivato in inglese, francese e cinese. Annunciava la collaborazione dicon due divinità del mondo del cinema,e Wim, per realizzare un piccolo progetto straordinario: il video che annuncia laMétiers d’art 2024/25 del prossimo 3 dicembre. La collezione, dedicata al savoire faire e alle più alte tecniche artigianali, ogni stagione viene presentata in un logo diverso del mondo. Quest’anno si vola in Cina, sul mitico West Lake a Hangzhou, lo stesso raffigurato sul grande paravento laccato nell’appartamento di Gabrielleal 31 di rue Cambon a Parigi (un prezioso Coromandel del XIX secolo.Dopo l’ultimo film giapponese Wimsi sposta in Cina con tutta un’altra prospettiva, ma sempre con la sua poesia. Si occupa degli scatti la moglie del regista, Donata, che ha ritratto l’attrice per la foto di lancio del corto.