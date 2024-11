Ilnapolista.it - Abodi sull’inchiesta ultras a Milano: «Aspetto da giorni un segnale dalla Figc»

Il Ministro dello Sport Andreasulla linea del Napolista. Non si capacita del silenzio della Federcalcio sull’inquietante inchiesta disuglidi Inter soprattutto e di Milan, inchiesta che ha rivelato preoccupanti contiguità soprattutto tra tesserati dell’Inter (Inzaghi, Zanetti) e delinquenti travestiti da tifosi come ha dettoa margine di un evento al Maxxi.: «Inchiestadaunha dichiarato:«Da qualche giorno miundalle istituzioni del mondo del calcio perché non venga sottovalutato il tema e che la federazione prenda una posizione; la giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria. Ne ho parlato anche con i vertici federali. Non misanzioni, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, soprattutto di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi».