Gaeta.it - Sequestro di armi nel reggino: tre denunciati dopo operazioni dei carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine condotta daidel comune dello Ionioha portato alla denuncia di tre persone per detenzione abusiva di. Le, supportate dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dal Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno rivelato un preoccupante scenario dinascoste in terreni agricoli e abitazioni. Dettagli sorprendenti emergono dalle diverse, culminando in un consistentedie munizioni.Dall’uno al due: le perquisizioniDurante la prima operazione, i militari hanno perquisito vari terreni e sono giunti a duedistinti, un uomo di 68 anni e una donna di 63. La scoperta più significativa è avvenuta nel terreno agricolo riconducibile al 68enne. Qui, nel sottosuolo, ihanno trovato un tubo in PVC contenente ben 21 cartucce a pallini.