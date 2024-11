Universalmovies.it - Palladium Film Festival CINEMAOLTRE | dal 28 novembre torna la rassegna a ingresso libero

Dal 28al 1 dicembrea Roma il, lacinematografica alla sua quinta edizione che valorizza il cinema delle nuove generazioni e omaggia i grandi maestri.La manifestazione, nata in continuità con il “Roma Tre”, ideata da Vito Zagarrio e guidata da Christian Uva, si conferma come un prezioso spazio di riflessione e confronto dedicato al cinema e all’audiovisivo. Anche in questa edizione, il programma intreccia cinema d’autore e di genere, documentario e finzione, cortometraggi e lungometraggi, gettando lo sguardo OLTRE ogni forma di separazione per creare una complessa e articolata rete di visioni e discorsi. Al centro, il cinema delle nuove generazioni, con uno sguardo che continua a rendere omaggio ai grandi Maestri.