Bergamonews.it - ? LIVE! Young Boys-Atalanta 1-6: Samardzic mette il punto esclamativo (90?)

1-6Marcatori: 9? Retegui (A), 11? Ganvoula (YB), 29? De Ketelaere (A), 32? Kolasinac (A), 39? Retegui (A), 56? De Ketelaere (A), 90?(A)(4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lauper, Hajdam; Lakomy (46? Males), Niasse, Ugrinic; Colley (46? Virginius), Ganvoula (61? Itten), Monteiro (67? Elia). All. MagninA disp. Keller, Marzino, Athekame, Benito, Smith, Imeri.(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien (80? Godfrey), Kolasinac (75? Toloi); Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere (75? Palestra), Retegui (63? Zaniolo), Brescianini (63?). All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Djimsiti, Bellanova, Manzoni, Lookman.Arbitro: Lukjan?ukas (Lituania)Ammoniti: 44? ColleyEspulsi: –Il racconto in diretta90’+2 – E’ finita! L’travolge locon un roboante 6-1 frutto delle doppiette di Retegui e De Ketelaere e dei sigilli di Kolasinac e90? – Saranno due i minuti di recupero90? – GOL DELL’! C’è gloria anche per! Ilfinale loproprio il serbo che, al culmine di una strepitosa azione personale,dentro il pallone del 6-1 dopo una deliziosa serpentina nel cuore della difesa elvetica.