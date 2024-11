Trionfo azzurro Coppa Davis ct Volandri | Volevamo entrare nella storia

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO –, ct: “, Filippo, livornese, ctdell’Italia campione del mondo per il secondo anno consecutivo: “e vincerne due”.Una finale vinta a Malaga con l’Olanda in cui come con l’Australia, a portare i punti per la vittoria sono stati Matteo Berrettini, in lacrime abbracciato adopo lo storico, e Jannik Sinner. In una squadra che parla molto toscano. Non solo il capitano, ma anche il bronzo olimpico di Carrara Lorenzo Musetti che fa il bis come. Azzurri campioni del mondo con Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Ma anche, ci tiene a sottolineare, “anche Arnaldi e Cobolli che ci hanno portato qui”.E’ la terzadell’Italia del tennis.