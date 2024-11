Sport.quotidiano.net - Tennis, Tc Bisenzio sconfitto dal Ct Reggio al doppio di spareggio

Prato, 25 novembre 2024 - Nella sfida di semifinale playoff di A2, il Tcvienealdi spadal Circolo. C'è un pò di rammarico per la squadra capitanata da Marco Paltracca perché nelconclusivo non ha potuto schierare Samuele Pieri, protagonista della sfida sia in singolare che inprima di dover abdicare per crampi poco prima del match che decideva lo spa. Cosimo Banti ha superato Riccardo Sansone 6-0, 6-1, poi ecco le due sconfitte di Andrea Militi Ribaldi e Gabriele Bonechi, seguite dalla super vittoria di Pieri sul numero 400 al mondo Andrea Guerrieri per 6-4, 3-6, 6-4 dopo tre ore di gioco. Sul 2-2 , Pieri e Militi Ribaldi superano 6-4, 6-3 Zanasi e Bartoli, mentre Bonechi e Banti cedono a Guerrieri-Sansone. Si va aldi spama Pieri è impossibilitato a continuare e il Fabbricone schiera Banti insieme a Militi Ribaldi contro il duo emiliano composto da Guerrieri e Sansone, che alla fine prevale 7-5, 6-2.