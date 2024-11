Oasport.it - Snowboard, Omar Visintin: “Obiettivo Milano Cortina 2026, ma non solo. Guardo al 2030”

è carico per l’inizio di una nuova stagione dicross. L’azzurro sarà impegnato in Coppa del Mondo e poi nei Mondiali del 2025, che si terranno in Engadina, iniziano a mettere nel mirino anche l’appuntamento olimpico speciale di.Intervistato dal sito sportsenators.it, il meranese ha toccato diversi temi dicendo: “Ho fatto tre settimane a casa allenandomi a secco, poi siamo andati due settimane in Argentina per concludere qui in Italia allenandoci sui ghiacciai”.Successivamente il classe 1989, pensando alle aspettative sulla stagione, ha affermato: “Mi aspetto di fare quello che ho fatto in questi ultimi anni, quindi cercar di rimanere lì e giocarmi il podio in più gare possibili. Ormai sono il secondo più anziano del circuito, ma con l’esperienza si può far molto.