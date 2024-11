Gaeta.it - Omicidio a Genova: Ahmed Mustak rinviato a giudizio per la morte della moglie Sharmin Sultana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un uomo di 44 anni, è statocon l’accusa divolontario per la, di 32 anni. L’udienza inizierà il 9 gennaio presso la corte d’assise di. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla tragedia e sulla vitacoppia.La dinamica del caso e le accuseera stato inizialmente arrestato all’inizio dell’anno. Dopo la tragedia avvenuta a marzo 2023, l’uomo aveva cercato di presentare lacome un suicidio. Questa versione, però, non ha convinto il giudice per l’udienza preliminare, Matteo Buffoni, che ha ritenuto necessario rinviaresulla base delle prove raccolte. Nelle ultime settimane, l’imputato ha modificato la sua testimonianza, parlando di una caduta accidentale durante una lite, ma anche questa ricostruzione è stata rigettata dagli inquirenti.