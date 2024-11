Gaeta.it - Le nuove linee guida dell’agenzia per la cybersicurezza: protezione delle banche dati a rischio

Lada accessi non autorizzati è diventata una questione cruciale per molte organizzazioni. Con l'aumento degli attacchi informatici e l'uso improprioinformazioni sensibili, l'agenzia per lanazionale ha recentemente diffusoche evidenziano l'importanza di un controllo degli accessi rigoroso e della selezione attenta dei fornitori di tecnologie informatiche.Importanza del controllo degli accessiUn "controllo degli accessi coerente e robusto" è essenziale per salvaguardare le informazioni sensibili di un'organizzazione. Le indicazioni fornite dall'agenzia sottolineano che ogni sistema informatico deve avere un accesso limitato solo ai soggetti autorizzati. Questo non solo riduce ildi attacchi esterni, ma previene anche abusi interni.