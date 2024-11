Gaeta.it - Le avventure nel barattolo: un’opera che racconta la forza delle famiglie nell’affrontare il tumore

Facebook WhatsAppTwitter Unpieno di bigliettini rappresenta un simbolo di speranza nel libro “Lenel”, una novella illustrata firmata da Gilead. Questa opera approfondisce come Enea e Sofia, insieme ai loro genitori, affrontino la malattia della madre, unal seno metastatico, trasformando le sfide in opportunità per viverestraordinarie. Presentato al Festival “Ereditàdonne” di Firenze, il libro mira a informare e sensibilizzare sulla comunicazione della malattia in famiglia, supportando lenel trovare strumenti per affrontare questo tema difficile.L’importanza del messaggioQuesta pubblicazione trae ispirazione dall’esperienza personale di Lauren Huffmaster, una mamma che vive con ilal seno metastatico. Attraverso il suo racconto, il libro offre una riflessione profonda su come affrontare la malattia con coraggio e serenità.