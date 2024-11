Lanazione.it - Funaro: “Necessario un cambio di mentalità. Occhio a chi dice il patriarcato non esiste”

Firenze, 25 novembre 2024 – Sul palco di piazza della Signoria per la nostra iniziativa contro la violenza sulle donne e di genere anche la sindaca di Firenze, Sara: “Questo seme gettato lo scorso anno continua a crescere. Non basta dire no alla violenza sulle donne, non basta farlo il 25 novembre, non basta farlo tutti i giorni ma lo dobbiamo fare con undie un cambiamento culturale”. La sindaca ha poi ringraziato gli studenti e le studentesse presenti in piazza. QnxLeDonne, l'evento in piazza della Signoria a Firenze “Noi come istituzioni possiamo mettere in campo tutte le azioni e tutti i messaggi che vogliamo ma se non c’è un po’ di coinvolgimento, e non c’è la voglia da parte dei cittadini di prendere consapevolezza e di cambiare le cose, non riusciremo mai a vedere scendere quella drammatica curva.