Metropolitanmagazine.it - A Milano il nuovo murale di Laika, dedicato a Giulia Cecchettin, Gisèle Pelicot e a tutte le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, il 25 novembre, aè apparso unfirmato dallo street artist. L’opera si trova in viale Tunisia, all’angolo con via Lecco, e si intitola “Smash the patriarchy”; raffigura, entrambe, seppur in modo differente, vittime della violenza di genere.Tutti conosciamo la storia di, morta l’11 novembre 2023 per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, che l’ha brutalmente uccisa, non accettando la fine della loro relazione. Dopo l’omicidio, il giovane si è dato alla fuga portando con sé il cadavere della ventiduenne padovana, per poi nasconderlo in un bosco nei pressi del Lago di Barcis, in Friuli-Venezia, e proseguire verso la Germania.