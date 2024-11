Dilei.it - 25 novembre, Gabriele Lazzaro al cinema in nome di ogni donna

“Decidiamo che cambiamo le cose”. Queste parole, pronunciate da una straordinaria Daniela Giordano, sono il messaggio di Indi, il nuovo film diretto da. Un cortometraggio di grande impatto sociale, dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin e alle troppe vittime di violenza. Prodotto dalla Sarabi Productions di Didi Leoni, storica giornalista del Tg5, il corto vanta un cast di prim’ordine: Annamaria Malipiero, Daniela Giordano, Danilo Brugia e lo stesso. “Ho deciso di fare questo film non appena appresa la notizia del ritrovamento del corpo di Giulia”, racconta il regista e attore. “Da regista ho avvertito l’esigenza di dire la mia, la violenza sulle donne ci riguarda tutti specialmente a livello culturale”. Continua Didi Leoni: “Noi donne dovremmo ricordarci sempre il nostro valore, è l’unico modo per affrancarsi da situazioni di sopraffazione apparentemente senza via di uscita”.